СНБО подтверждает коронавирус на оккупированном Донбассе

Нулевым пациентом была женщина, вернувшаяся из Китая через Москву

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что на оккупированный Донбасс попал коронавирус.

Об этом он заявил на брифинге.

"Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса", – сказал Данилов.

Нулевым пациентом была женщина, вернувшаяся из Китая через Москву.

"Ехала в микроавтобусе, и именно в такой способ все произошло", – говорит Данилов.

Напомним, сегодня ранее на выездном заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что в оккупированной Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса (источник этих данных он не привел). Поэтому для иностранцев могут ввести "100-процентный режим ограничений на наших пунктах пропуска".

Аваков пояснил, что если у граждан Украины, живущих в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной территории, их не пропустят через КПВВ, пока действует карантин.

Как ранее сообщал Фокус: