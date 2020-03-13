СНБО подтверждает коронавирус на оккупированном Донбассе
2020-03-13 16:28:00
Нулевым пациентом была женщина, вернувшаяся из Китая через Москву
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что на оккупированный Донбасс попал коронавирус.
Об этом он заявил на брифинге.
"Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса", – сказал Данилов.
Нулевым пациентом была женщина, вернувшаяся из Китая через Москву.
"Ехала в микроавтобусе, и именно в такой способ все произошло", – говорит Данилов.
Напомним, сегодня ранее на выездном заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что в оккупированной Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса (источник этих данных он не привел). Поэтому для иностранцев могут ввести "100-процентный режим ограничений на наших пунктах пропуска".
Аваков пояснил, что если у граждан Украины, живущих в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной территории, их не пропустят через КПВВ, пока действует карантин.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.