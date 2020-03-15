КПВВ на Донбассе приостанавливают работу: высокая угроза завоза коронавируса из ОРДЛО
2020-03-15 15:17:00
Решение было принято командующим операцией Объединенных сил
В понедельник, 16 марта, контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях приостанавливают свою работу. Об этом сообщает Донецкая и Луганская областные администрации.
"КПВВ в Донецкой области приостанавливают работу до 13 апреля, единственный пункт пропуска в Луганской области ("Станица Луганская") — на две недели", – говорится в сообщениях.
Такое решение было принято командующим операцией Объединенных сил из-за угрозы распространения коронавируса.
Исключение будут сделано лишь для тех граждан, которые направляются в сторону территории, где зарегистрированы. То есть, в сторону неподконтрольной властям территории пропустят только граждан с пропиской в отдельных районах Донбасса, и наоборот.
"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс. чел. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем – ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", - прокомментировал закрытие КПВВ глава Луганской области Сергей Гайдай.
Он также подчеркнул, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах соцзащиты в этот период, не стоит волноваться, сроки будут продлены. Также не будут прекращаться социальные и пенсионные выплаты.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, умерла.
- 13 марта в Италии от осложнений после коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Ей было 65 лет.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения.
- По состоянию на 15 марта, коронавирусом в мире заболели более 156 тыс. человек, из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека.
- По состоянию на 15 марта, в Украине было зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая коронавиурса COVID-19. Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19.