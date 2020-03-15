Коронавирус в Украине. Оперативная информация по состоянию на 15 марта

В стране официально зафиксировано три случая заражения COVID-19

В воскресенье, 15 марта, в Украине было зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая коронавиурса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, по данным медиков, в Черновицкой области было зафиксировано два случая коронавируса и еще один в Житомирской (летальный).

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19, из которых 3 случая были подтверждены лабораторно, 64 – дали отрицательный результат, а еще 12 находятся на стадии проверки. С начала года референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новый коронавирус.

За 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 из таких областей, как Черкасская – 1 случай, Волынская – 1, Черновицкая – 1, Ровенская – 3, Киевская – 1 и Тернопольская – 1.

На территории Европейского региона зарегистрировано 44 529 случаев заболевания COVID-19:

Италия – 21157 человек;

Испания – 5753;

Франция – 4500;

Германия – 3795;

Швейцария – 1359;

Великобритания – 1144;

Нидерланды – 959;

Швеция 924;

Израиль 178;

Чехия 150;

Румыния 113;

Польша 49;

Словакия 44;

Российская Федерация 34;

Хорватия 31;

Грузия 30;

Латвия 26;

Венгрия 25;

Беларусь 21.

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