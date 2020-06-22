Боевики на Донбассе противотанковой ракетой сбили камеру ОБСЕ
Видеокамера ОБСЕ была уничтожена в результате целенаправленного обстрела противотанковыми управляемыми ракетами
В Широкино боевики утром 22 июня противотанковой управляемой ракетой попали в камеру ОБСЕ. Об этом сообщила ТСН.
Вышка с наблюдательной аппаратурой международной миссии установлена на территории, подконтрольной Украине. Первый раз ракету по ней выпустили 21 июня, но промахнулись. Она упала рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Донецкой области было совершено покушение на освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок. Женщина подорвалась на растяжке во дворе собственного дома.
- 18 июня на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний боец 54-й отдельной мехбригады Богдан Коваленко. Дома у погибшего остались отец и бабушка.
- 16 июня боевики обстреляли жилые кварталы на окраине оккупированной Авдеевки. В результате обстрела минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства получила мирная жительница.