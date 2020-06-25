ВСУ на Донбассе уничтожили переносную радиолокационную станцию боевиков

Видеозапись удара опубликована в Facebook бригады. Как нем видно, как ракета влетела в окно заброшенного здания, где, как утверждают военные, была позиция корректировщика.

Этот радарный комплекс впервые был замечен на Донбассе в 2015 году. Позже мониторинговая миссия ОБСЕ неоднократно замечала его у боевиков.

"Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", - пояснили бойцы ВСУ.

"Кредо-М1" – РЛС сантиметрового диапазона волн с полностью цифровой обработкой данных и спутниковой геолокацией. Она производится только в России и состоит на вооружении армии РФ.

Может одновременно вести до 10 движущихся целей и выстраивать траектории их движения. Фиксирует танк на расстоянии до 16 километров, а одиночного солдата – до 8. Работает в любое время суток и года, в тумане, при осадках, задымлении атмосферы. Точность определения координат – до 25 м по дальности.

Весь комплект "Кредо-М1" весит около 60 кг. Для его переноса требуются 2-3 человека. Для обслуживания комплекса достаточно одного оператора.

Как ранее сообщал Фокус: