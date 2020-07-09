На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки, Авдеевки, Старогнатовка, Опытного, Хутора Свободного, Орехового, Новолуганского, Новозвановки и Зайцево.

Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями 120 и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, в Зайцево боевики обстреляли жилые дома. Раненых или погибших среди гражданских нет.