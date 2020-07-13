Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, шесть раненых

По данным разведки, украинские военные уничтожили трех оккупантов и не менее восьми ранили.

За истекшие сутки на Донбассе боевики 16 раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения, еще один – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Оккупанты открывали огонь по бойцам ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы около Новотошковского, Крымского, Орехово, хутора Вольный и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – вблизи Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй.

По данным разведки, 12 июля украинские военные уничтожили трех оккупантов и не менее восьми ранили.

Кроме того, оккупанты по стороны Спартака обстреляли жилые дома в Авдеевке. Враг использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома.

"Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет", – сообщили в штабе.

С начала новых суток боевики один раз нарушили режим тишины в районе Каменки. Без потерь с украинской стороны.

6 июля в зоне ООС бойцы ВСУ ликвидировали восьмерых оккупантов, еще один боевик был ранен.

9 июля на Донбассе погиб украинский военный, еще были трое ранены.

10 июля боевики на Донбассе вновь нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ около н. п. Новолуганское, из-за чего двое военных получили ранения.