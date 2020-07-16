Рада назначила Ольгу Пищанскую главой АМКУ

Верховная Рада назначила Ольгу Пещанскую на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Решение поддержали 255 народных депутатов.

С 2004 до 2015 года Пещанская работала на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

С декабря 2016 по август 2019 Пещанская работала директором ООО "Закупочные решения".

2 сентября 2019 президент Владимир Зеленский назначил Песчанскую на должность первого заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного.

3 июля Верховная Рада приняла постановление об увольнении Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, который находился на должности с мая 2015 года. Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что Терентьев написал заявление об отставке под давлением президента Владимира Зеленского.