Разумков, Волошин и Геращенко в Раде поспорили о суверенитете Украины

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин с трибуны Верховной Рады заявил, что специально не пришел на вчерашнее торжественное заседние, поскольку у Украины "нет суверенитета".

Свое заявление Волошин сделал во время обсуждения заявления Рады по нелегитимности голосования на территории Крыма по внесению поправок в конституцию РФ.

"Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать – суверенитет полностью отдан внешнему управлению. Страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом", – заявил он. После его слов в Раде начали скандировать "ганьба".

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Обращаясь к скандирующим, Волошин заявил, что они "ничего не сделали для того, чтобы жители Крыма хотели сегодня быть в Украине, чтобы они увидели, что только в Украине они смогут жить богаче, лучше, и что их языковые и культурные права будут защищены".

После выступления Волошина глава фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко подошла к спикеру Дмитрию Разумкову и потребовала отреагировать на ситуацию. При этом она акцентировала внимание на словах Волошина, что у Украины "нет суверенитета".

Разумков отреагировал. "Я обращаюсь ко всем в этом зале. Мы вчера с вами праздновали годовщину декларации о государственном суверенитете. И, давайте, в этом зале никогда не будут затрагиваться вопросы, которые хоть как-то под сомнение будут ставить независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства", – сказал он.

В зале раздались аплодисменты.