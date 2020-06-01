Гетманцев увидел в меморандуме МВФ вмешательство в суверенитет Украины

По мнению главы финкомитета Рады, в контроле МВФ за инфляцией в Украине "есть некоторое вмешательство в национальный суверенитет"

Некоторые положения меморандума с МВФ можно расцениваться как вмешательство в суверенитет Украины. Об этом заявил глава финкомитета Рады и нардеп от "СН" Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

"Они таргетируют инфляцию в меморандуме на уровне 5% плюс-минус 1%. И при этом очень жестко прописывают свои полномочия по контролю за инфляцией. Мне кажется, в этом есть некоторое вмешательство в национальный суверенитет", – говорит Гетманцев.

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Также нардеп добавил, что удержание инфляции на низком уровне – это "хорошо для выполнения обязательств перед международными партнерами". но это не поспособствует поддержке экономики.

"Мы в Раде полагаем, что путь поддержки национального производителя, т.н. экономический национализм – это единственный полезный путь для Украины. А в меморандуме мы видим фискальную консолидацию уже с 2021 года, требования нерасширения льгот, не ограничивать гарантии государства по кредитам", – говорит он.

С другой стороны, Гетманцев признает, что "этот меморандум намного лучше, чем все предыдущие".

Как ранее сообщал Фокус:

9 июня стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд.

Также СМИ писали, что в обмен на новую кредитную программу МВФ ждет от Украины выполнения ряда реформ.