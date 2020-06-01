МВФ опубликовал меморандум о сотрудничестве с Украиной
В Меморандуме расписаны конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения пересмотров и получения следующих траншей по программе Stand-by
Международный валютный фонд обнародовал меморандум об условиях сотрудничества с Украиной по новой программе stand by.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Сообщается, что программа Stand-by сосредоточена на ключевой задаче – поддержка макроэкономической и финансовой стабильности и охватывать, среди прочего такие сферы как: Фискальная политика; Монетарная политика; Политика финансового сектора; Энергетическая политика и Антикоррупционная политика.
В Меморандуме расписаны конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения пересмотров и получения следующих траншей по программе Stand-by.
После выделения первого транша в 2,1 миллиарда долларов запланированы четыре просмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также по итогам июня 2021-го. Завершаться просмотры будут соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020, а также 15 мая и 15 октября 2021.
22 мая МВФ сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18-месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд).
Вчера вечером стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. поправок. Перед итоговым голосованием, по словам замглавы фракции "СН" Евгении Кравчук, количество правок сократилось до 240.
- 13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.
- Кабмин планирует объединить некоторые уже существующие соцвыплаты в программу Гарантированного минимального дохода. Такая программа – одна из реформ, которую требует МВФ в обмен на второй и третий транши по существующей кредитной программе.