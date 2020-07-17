В МИД расценили внезапные учения армии РФ как "угрозу силой"

Внезапные проверки боеготовности войск РФ на границе с Украиной – это "угроза силой". Об этом в Twitter пишет замглавы МИД Василий Боднар.

"Только не называйте меня алярмистом или паникером. Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе как "угроза силой". Пусть юристы меня исправляют, если я ошибаюсь", – написал Боднар.

Сегодня, 17 июля, президент РФ Владимир Путин поручил провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный – аннексированный Крым.

Цель внезапной проверки – "оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России", а также для подготовки к учению "Кавказ-2020".

К армейской проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Министр обороны Украины Андрей Таран в ответ на это заявил, что в сентябре этого года пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020", которые специально запланированы на те же числа, что и российские учения "Кавказ 2020".

Таран добавил, что ожидается участие стран-членов НАТО. Цель украинских учений – показать готовность ВСУ к оказанию "достойного отпора" РФ.