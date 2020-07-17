Путин поручил провести внезапную проверку войск на границе с Украиной

К проверке привлечены 150 тыс. человек и 27 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку армии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По его словам, инициирована внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный – аннексированный Крым.

К армейской проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Цель внезапной проверки – "оценить способность войск обеспечить безопасность на юго-западе России", а также для подготовки к учению "Кавказ-2020".

По словам Шойгу, во время внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений, будут задействованы 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут в сентябре. По словам Шойгу, данное событие станет важнейшим этапом в подготовке российской армии.

Недавно в течение пяти суток украинские корабли, катера, авиация и морская пехота проводили учения в акватории Черного моря.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что в конце лета в Украине состоятся крупные военные учения, целью которых будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.