ВМС Украины отработали высадку десанта, постановку мин и защиту морских коммуникаций

В течение пяти суток корабли, катера, авиация и морская пехота провели учения в акватории Черного моря.

Кроме боевой подготовки, целью учений была демонстрация присутствия в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба ВМС Украины.

Морские пехотинцы высадились с десантного катера на необорудованное побережье. Отрабатывали десантирование в условиях господства противника в море и воздушном пространстве.

Моряки учились вести минно-заградительные действия, защищать морские коммуникации, отрабатывали недопущение блокирования пункта базирования, оказали помощь судну, терпящему бедствие.

Читайте также: ВСУ на Донбассе уничтожили переносную радиолокационную станцию боевиков

Руководство учениями осуществлялось с корабельного пункта управления. Они прошли в районе Одессы.

В конце июня под Николаевом морская авиационная бригада провела летно-тактические учения, в которых были задействованы вертолеты Ми-14 и Ми-8, самолеты Ан-26.

В конце лета в Украине состоятся крупные военные учения, целью которых будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.