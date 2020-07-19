Подарок отцу на день рождения: сын Кличко решил баллотироваться в мэры

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его старший сын Егор решил баллотироваться на пост городского головы столицы. Об этом он рассказал в Facebook.

Мэр отметил, что таким образом 20-летний сын решил сделать ему подарок на день рождения (сегодня Виталию Кличко исполнилось 49-лет).

"Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно", - написал Кличко, поставив в конце сообщения смайлик.

Напомним, выборы мэра Киева состоятся 25 октября 2020 года. Виталий Кличко уже заявил, что будет бороться за мэрское кресло во второй раз. Одним из главных его конкурентов может стать кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Официально о желании побороться за пост мэра объявил и экс-нардеп Михаил Добкин. Последний даже записал первый предвыборный ролик.

В городе уже появились плакаты политиков, подозрительно напоминающие предвыборные. Среди них – Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность"), правда, он отмечает, что решение о выдвижении в мэры Киева будет приниматься партией позже.

Объявил о создании собственной партии и, вероятно, попытается составить конкуренцию Кличко телеведущий Андрей Пальчевский. Виталий Нестор ("Батькивщина") презентовал "Новую стратегию Киева" и его плакаты появились по Киеву, однако точного подтверждения, что он включится в борьбу, пока нет.

Среди прочих кандидатов называют Алексея Кучеренко, Николая Томенко, Андрея Ильенко (ВО "Свобода"), Юрия Левченко, Александра Попов, однако подтверждения, что они будут баллотироваться – нет. А шоумен Сергей Притула, про решение которого баллотироваться в киевские мэры от "Голоса" ходили упорные слухи, и вовсе заявил, что ответ сейчас дать не готов.