Годовщина турборежима. Чем запомнились в Раде Юзик и свадебный фотограф

Выступая перед новоизбранными народными депутатами 29 августа прошлого года, президент Владимир Зеленский обозначил для них первостепенные задачи. Во-первых, принять закон о ликвидации депутатской неприкосновенности. Во-вторых, принять закон об импичменте президента. В-третьих, продолжить реформы правоохранительных органов, судебной системы, децентрализации и евроинтеграции.

Недостижимый импичмент

Первым принятым решением новой Рады стал закон об импичменте — главное предвыборное обещание Зеленского. Оно же стало первым скандальным. 10 сентября 337 депутатов (244 из них — из "Слуги народа") проголосовали закон за основу, после чего его должны были доработать. Но "слуги народа", сформировав монокоалицию, решили не церемониться с процедурой. В турборежиме они проголосовали закон в целом, не обращая внимания на протесты других фракций, указывающих на пробелы в документе. К примеру, речь идет о минимум 338 голосах депутатов, которые должны проголосовать "за", чтобы лишить президента должности. Преодолеть этот порог практически невозможно. Кроме того, в документе не прописаны полномочия членов Специальной временной следственной комиссии, которая должна вести расследование в случае импичмента.

"Если бы президент был волевым политиком, он бы давно разогнал Раду, потому что большинство не способно быть народными депутатами"

Сергей Гайдай, политтехнолог

— Импичмент президента — закон с большой уловкой, — говорит Фокусу политтехнолог Денис Богуш. — Да, это было одним из двух обещаний, которые «слуги народа» грозились выполнить, если победят, и свои слова сдержали. Но они так его приняли, что объявить по этому закону импичмент практически невозможно.

Процедура импичмента разделена на несколько этапов. Чтобы ее запустить, 225 нардепов должны проголосовать "за". Затем Верховная Рада организовывает временную следственную комиссию, по результатам работы которой снова голосует, но уже конституционным большинством (300 голосов). Если решение принято, его направляют в Верховный и Конституционный суды. После их одобрения Рада должна голосовать третий раз, во время которого решение должно набрать 338 голосов.

(Инфографика: Оксана Грозная)

Второе обещание Зеленского, выполненное новой Радой, — отмена депутатской неприкосновенности. Парламентарии приняли этот закон 3 сентября 2019 года. "За" проголосовали 373 депутата, зал громко аплодировал. В силу закон вступил 1 января 2020 года. С этого момента для задержания или ареста народных депутатов, а также привлечения их к уголовной ответственности постановление Верховной Рады не требуется. В то же время депутаты не несут юридическую ответственность за свои высказывания в парламенте или за результаты голосования. "В отличие от всех предыдущих парламентов, самое главное обещание, которое Верховная Рада выполнила, — это отмена депутатской неприкосновенности, — считает политолог Владимир Фесенко. — На мой взгляд, это их главное достижение, пусть и демонстративное".

Два главных закона

По-настоящему историческими и ключевыми изменениями для страны эксперты считают два закона: об открытии рынка сельскохозяйственной земли и закон о банках.

(Инфографика: Оксана Грозная)

Первый принимали долго, эмоционально, под громкий шум протестующих по всей стране. Документ поступил в Раду в октябре 2019 года, а проголосовать окончательно во втором чтении с четырьмя тысячами правок нардепы смогли в ночь с 30 на 31 марта 2020 года. Земельную реформу принято считать непопулярной: большинство украинцев встретили закон без энтузиазма. Даже те, кто видел в реформе потенциал, разочаровались, назвав ее "реформой без реформ". "На мой взгляд, непопулярных реформ не бывает, — отмечает политтехнолог Сергей Гайдай. — Подобные рассказы — оправдание политиков. Бывают реформы, которые происходят, и их результат очевиден. А бывают реформы, которые не происходят, поэтому о них рассказывают, что они непопулярны. Любой закон в отношении земли, который улучшит экономику страны и благосостояние граждан, будет принят легко и станет популярным".

Второй закон, который в СМИ называют "антиколомойским", касается банков. Его принятие было одним из ключевых требований для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. Во время голосования в Раду приехал Владимир Зеленский, призвал нардепов поддержать законодательную инициативу, которая якобы "защитит украинскую экономику". Документ приняли 13 мая. "За" проголосовали 270 депутатов, после чего Украина сразу же получила очередной транш от МВФ.

Распускать Раду невыгодно

Во время своего выступления на первом заседании Рады президент Зеленский отметился громким заявлением: "Рада этого созыва войдёт в историю. Вы можете попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное, или, не дай бог, как парламент, который просуществовал всего один год. Поверьте, я знаю, что распускать Раду не так страшно. Искренне надеюсь, что этого не случится".

"В отличие от всех предыдущих парламентов, самое главное обещание, которое Верховная Рада выполнила, — это отмена депутатской неприкосновенности"

Владимир Фесенко, политолог

Так сколько же еще продержится нынешняя Рада? По мнению экспертов, какими бы громкими ни были угрозы президента годичной давности, распустить депутатов сейчас он не решится. "У Верховной Рады всё плохо. Если бы президент был волевым политиком, он бы давно её разогнал, потому что большинство не способно быть народными депутатами. Но Зеленский не такой. Ему достался истребитель, на котором можно летать, а он запускает двигатель и жарит на нем яичницу", — говорит Сергей Гайдай.

По его словам, президент оказался в ситуации, когда видит, что Рада не решает поставленных задач, но попытка инициировать внеочередные выборы парламента сыграет против него. "Если распустить нардепов и объявить досрочные выборы, его фракция как минимум уменьшится вдвое, — продолжает Гайдай. — Монокоалиции больше не будет, Рада выйдет из-под контроля".

Согласно Конституции, досрочно прекратить полномочия Рады президент может в трех случаях:

• если в течение 30 дней одной очередной сессии не начинаются пленарные заседания;

• если в течение месяца в парламенте не сформирована коалиция;

• если в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован персональный состав правительства.

"Думаю, что Раду распустить невозможно, — говорит Денис Богуш. — Для этого нужны серьезные основания: либо развал коалиции, либо нардепы не работают и не голосуют месяц. Либо из состава вышли 150 человек. Я такой ситуации не представляю. В предыдущем созыве коалиции не было три года, и никто Раду не распускал. А нынешние голосуют без всяких проблем. Это их звездный час, и они будут держаться до последнего".

Чем запомнились Юзик и другие

По данным Лаборатории законодательных инициатив, 80,4% новоявленных народных избранников получили мандаты впервые. Специалисты назвали такое обновление парламента рекордным за последние 20 лет.

В феврале 2020 года Комитет избирателей Украины (КИУ) составил список парламентских "гениев". Туда вошли депутаты-новички, которые часто ставили подписи под законопроектами, не имеющими никакого отношения к их профильному образованию.

Например, депутат Юрий Корявченков, актер "Квартала 95", известный многим зрителям под псевдонимом Юзик, инициировал законопроект в сфере здравоохранения, касавшийся реорганизации медицинских учреждений. Углублялся нардеп в текст документа или нет, но благодаря предложенным поправкам, например, водителям бригады скорой помощи повысили зарплаты. Согласно принятому Радой 20 декабря закону, в 2020 году им должны платить столько же, сколько медицинским работникам неотложки.

Юрий Корявченков (Юзик) (фото: УНИАН)

Также Юзик вместе с другими "слугами" предложил внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы упростить процедуру оценки недвижимости. Благодаря этим поправкам собственникам недвижимости открыли доступ к электронной базе Фонда государственного имущества, куда они могут самостоятельно вносить расчеты. Раньше эта процедура была доступна только через электронные площадки-посредники. Доступ к ним был у оценщиков и нотариусов, а собственнику имущества, чтобы внести данные, приходилось платить не меньше 1800 грн за услугу.

Сергей Штепа

Бывший свадебный фотограф Сергей Штепа, член Комитета по цифровой трансформации, предложил разрешить Государственной пограничной службе создавать розыскные подразделения для борьбы с миграцией и контрабандой. Для этого вместе с коллегами он инициировал законопроект "Об оперативно-розыскной деятельности" Государственной пограничной службы. Верховная Рада приняла его 12 ноября 2019 года.

Жан Беленюк

"Слуга народа" Жан Беленюк, спортсмен и член Комитета ВР по вопросам молодёжи и спорта, единолично инициировал изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Нардеп предлагает повысить штрафы водителям, которые не пропускают кареты скорой помощи, пожарные машины и полицейские автомобили, до 40–50 не­облагаемых минимумов (680–850 грн). Если правонарушение привело к созданию аварийной обстановки, Беленюк предлагал повысить взыскания до 50–60 необлагаемых минимумов доходов граждан (850–1020 грн) или лишения прав на срок от шести месяцев до года. Пока законопроект на рассмотрении. "Да, это совсем не мой профиль, — признается Фокусу Жан Беленюк. — Но дело в том, что я сам водитель и не раз видел на дорогах, как автомобилисты не пропускали скорую, создавая аварийные ситуации. Меня это волновало, и я решил при возможности предложить усилить штрафы за правонарушения. Я показал свой законопроект главе профильного комитета, он сказал, что доработает его и включит в более общий законопроект, где моя инициатива будет одним из пунктов".

Николай Тищенко

Николай Тищенко, известный ресторатор, проявил себя как специалист по вопросам пенсионного обеспечения граждан. Вместе с другими "слугами народа" он предложил пересчитать выплаты военным пенсионерам. Рада ознакомилась с законопроектом, а 19 декабря 2019 года Кабмин издал постановление, которое предусматривает повышение пенсий нескольким категориям военных и силовиков. Например, тем, у кого пенсии были назначены до 1 марта 2018 года.