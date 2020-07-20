США резко отреагировали на намерение России строить корабли в Крыму

Посольство США в Украине назвало такое намерение России нарушением международных норм. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, очередной раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса", – говорится в сообщении.

Сегодня президент России Владимир Путин совершил незаконный визит в оккупированный Крым, где во время посещения судостроительного завода "Залив" в Керчи заявил о планах по строительству двух десантных кораблей.

МИД Украины осудил несогласованную с Киевом поездку Путина в Крым.

"Украина в очередной раз осуждает меры Российской Федерации по дальнейшей милитаризации Крыма и города Севастополь, которая составляет существенную угрозу региональной безопасности", – сказано в заявлении.