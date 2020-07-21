Нардепа от ОПЗЖ Волошина облили зеленкой за заявления о суверенитете

Во вторник, 21 июля, народного депутата "Оппозиционной платформы-За жизнь" Олега Волошина перед внеочередным заседанием Верховной Рады облили зеленкой. В ответ Волошин ударил нападавшего в голову.

Об этом сообщает "Страна".

Также зеленка попала еще на двух депутатов от "Слуги народа".

Злоумышленника, который облил зеленкой нардепа, задержали полицейские. Свое имя он не назвал, хотя представился Степаном Бандерой.

Как передает Telegram-канал Pavlovsky News, активисты заявили, что они ветераны АТО и хотели наказать Волошина за "подвергание сомнению суверенитета Украины".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Сам Волошин написал на странице в Facebook:

"Пока кратко. Этим уродам ни меня, никого из моих коллег не запугать. Боремся дальше. Ещё и надеются на меня дело возбудить за то, что я в порядке самообороны двинул одному деятелю в глаз", – написал он.

Напомним, что 17 июня Олег Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым".