Швейцария выделит Украине более 3 млрд грн помощи

В течение трех лет Швейцария выделит Украине 108 миллионов швейцарских франков (3,18 млрд грн) как гуманитарную и техническую помощь. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Средства будут выделены по программе сотрудничества Швейцарии и Украины в 2020 - 2023 годах.

Комментируя переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, президент Украины Владимир Зеленский отметил их плодотворность и содержательность.

"Мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран", – сказал Зеленский.

"Их определяет подписанный сегодня Меморандум о партнерстве в двусторонних отношениях. Важно, что им начата Программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года. А для реализации программы швейцарской стороной выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь", – добавил глава государства.

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Зеленский сообщил, что 23 июля вместе со швейцарской коллегой планирует посетить прифронтовую зону на Донбассе.

"Для меня очень важно и ценно, когда мировые лидеры, которые приезжают в Украину, вместе со мной отправляются на восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война", – сказал Зеленский.

Напомним, 21 июля начался первый государственный визит в Украину президента Швейцарии Симонетты Соммаруги.