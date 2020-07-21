Во вторник, 21 июля, в Киеве прошла официальная церемония встречи президентов Украины и Швейцарии – Владимира Зеленского и Симонетты Соммаруги. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что это первый государственный визит президента Швейцарии в Украину за всю историю дипломатических отношений стран.

Встреча глав государств прошла в Мариинском дворце. В начале церемонии прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Соммаруга осмотрели строй военнослужащих почетного караула. Также прозвучал салют наций – 21 артиллерийский залп.

После этого президенты начали встречу тет-а-тет, по завершения которой запланированы украинско-швейцарские переговоры под председательством президентов двух стран.

По окончании переговоров будет подписан ряд двусторонних документов и состоится общение президентов Украины и Швейцарии с представителями СМИ.

Накануне Симонетта Соммаруга прибыла в Киев с трехдневным визитом. Лидеры Швейцарии и Украины также совершат рабочую поездку на Донбасс, чтобы ознакомиться с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией, а также дать оценку реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Анонсируя визит президента Швейцарии, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал: "Швейцария помогает много на востоке нашего государства, это единственная страна, которая помогает нашим гражданам, которые находятся и до линии разграничения, и гражданам на временно оккупированных территориях".