Впервые в истории Украину посетит президент Швейцарии

В Украину приедет президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга

Впервые за всю историю независимой Украины в страну с официальным визитом приедет президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина.

"Мы ждем визита президента Швейцарской Конфедерации. Это будет первый визит президента Швейцарии в Украину за всю историю независимого государства Украина. Швейцария помогает много на востоке нашей страны. Это единственная страна, которая помогает нашим гражданам, проживающим на линии столкновения, и помогает даже тем находящимся на временно оккупированных территориях", – говорит Разумков.

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По его словам, в рамках встреч удалось согласовать позиции относительно того, чтобы продолжить программу сотрудничества 2020-2023 годах по поддержке Украины, и в первую очередь это касается поддержки и оказания гуманитарной помощи на востоке страны.

Как ранее сообщал Фокус: