Помпео рассказал о ценном подарке от капитана ВСУ

По словам госсекретаря, он убедился в том, что украинские военные ведут борьбу за суверенитет Украины

Государственный секретарь США Майкл Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что посещал раненых украинских военнослужащих в Киевском военном госпитале, где получил ценный для него подарок.

Об этом пишет Европейская правда.

"Там был молодой солдат с серьезными ранениями, из-за которых он испытывал серьезную боль. Мы коротко поговорили через переводчика, и он рассказал, что он капитан – я несколько десятилетий назад также был капитаном (армии США)", – рассказал Помпео.

По словам госсекретаря, неожиданно для него, этот военный вдруг сделал ему подарок.

"Он стал на костыли, прошел через комнату к вешалке со своей одеждой и передал мне нашивку с символикой своего подразделения и попросил хранить ее", – сказал Помпео.

По словам госсекретаря, отношение этого военного к своему государству и к военной символике убедили его в том, что украинские военные ведут борьбу за суверенитет Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Майк Помпео заявил, что США готовы помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, но в конечном итоге разрешить его должны сами Киев и Москва.