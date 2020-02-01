Помпео: В конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить конфликт

Госсекретарь уверен, что в этом вопросе должна участвовать вся Европа, но решение конфликта в первую очередь зависит от Киева и Москвы

США готовы помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, но в конечном итоге разрешить его должны сами Киев и Москва. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта.

Сегодня Помпео прибыл с визитом в Минск. Он рассказал, что обсуждал ситуацию в Украине во время переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и президентом Александром Лукашенко.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - подчеркнул Помпео.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января в Украину прибыл с визитом госсекретарь США Майк Помпео. Изначально планировалось, что Помпео прилетит в Украину 3 января, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона, но потом он отложил свой визит.