Майк Помпео прилетит в Украину в январе, – СМИ

США также готовят кандидатуру нового посла

Государственный секретарь США Майк Помпео прилетит в Украину в следующем месяце, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона.

Об этом пишет американское издание Politico.

Отмечается, что поездка Помпео в Украину станет первой для него на посту главы дипломатии США.

Кроме того, как пишет издание, помощники президента Трампа рассматривают возможность назначения нового американского посла в Киев.

По данным СМИ, должность посла может занять глава немецкого фонда Маршалла США, генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон. По данным газеты, Трампу нравится кандидатура Дейтона, а сам генерал уже готов приступить к новой работе.

Среди других претендентов на должность посла называют и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший народный депутат Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники в Государственном департаменте США, сообщил, что новым американским послом в Украине с высокой долей вероятности может стать Кейт Дейтон.

Киев работает над подготовкой полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.