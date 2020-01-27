"Есть ли дело американцам до Украины?". Экс-посол США ответил на скандальный вопрос Помпео

Уильям Тейлор разъяснил, почему США должны поддерживать Украину, и что поставлено на карту

Американский дипломат, бывший посол в Украине и экс-временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор разъяснил, почему Америку должна беспокоить судьба Украины. Об этом дипломат написал в своей авторской статье в New York Times.

"Когда госсекретарь Майк Помпео готовился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, он, как сообщается спросил: Есть ли дело американцам до Украины? И вот, почему ответ должен быть "да", – написал Тейлор.

По его словам, Украина защищает себя и Запад от нападения со стороны России.

"Если Украина добьется успеха, то и мы добьемся успеха. Отношения между США и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине", – говорит дипломат.

Он отмечает, что Россия ведет гибридную войну против Украины, Европы и США. Такая война включает в себя много компонентов: вооруженная военная агрессия, угрозы энергорынку, кибератаки, дезинформация и вмешательство в выборы. На каждом из этих полей Украина является линией фронта, считает Тейлор.

"Последние 7 месяцев я представлял США в Украине и регулярно посещал линию фронта военного конфликта. После оккупации Крым Россией направила свою армию, силы безопасности, тайных агентов, оружие, финансирование и политические инструкции в юго-восточные Донецк и Луганск. Линия фронта на Донбассе является единственной в Европе активной войной. С момента вторжения россиян в 2014 году в этой войне погибло 14 000 украинцев", – подчеркивает Тейлор.

Но, как говорит дипломат, русский вызов больше, чем гибридная война. Так, Кремль совершает атаку на правила, которыми руководствовался мир со времен Второй мировой войны. Правила поддерживали мир между европейскими державами в течение 70 лет.

"Своим вторжением в Украину Путин нарушил эти правила, подорвал международный консенсус, нарушил договоры и принципы, которые уважали предыдущие российские и советские лидеры", – сообщает американский дипломат.

Тейлор подчеркивает, что Путин по-видимому, хочет вернуться к закону джунглей, по которому формировались международные отношения на протяжении веков до 1945 года. Тогда могущественные нации доминировали и притесняли более слабых, создавали сферы влияния, угнетая соседей и разжигая войны.

"Именно так Российская Империя и Советский Союз вели международные отношения – доминировали, контролировали и поглощали соседние земли. Возвращения к правилам джунглей угрожает не только Украине и США, но и самой глобальной стабильности", – пишет дипломат.

Он подчеркивает, что пока Россия не уйдет из Донбасса и Крыма, а также не признает Украину независимым, суверенным государством, другие нации не могут быть в безопасности.

"Украина – это линия фронта. Поддерживать Украину – значит поддерживать молодую демократию, которая вышла из неспокойного прошлого, чтобы принять европейские и западные ценности. Поддерживать Украину означает поддерживать основанный на правилах международный порядок, которые позволил крупным державам в Европе избежать войны в течение 70 лет. Это поддержка демократии над самодержавием. Это поддержка свободы над несвободой. Большинства американцев это касается", – подытожил дипломат.

Напомним, Помпео попал в скандал после интервью журналистке американского издания NPR Мэри Келли. Изначально ведущая вела с политиком беседу о США и отношениях с Ираном, но позднее она решила сменить тему, спросив, считает ли он нужным извиниться перед бывшим послом США в Киеве Мари Йованович.

Помпео заявил, что пришел на шоу говорить об Иране, но добавил, что гордится работой, которую проделала нынешняя администрация президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Келли рассказала, что после завершения интервью ее отвели в частную гостиную Помпео для разговора. В ходе разговора госсекретарь якобы кричал на журналистку, используя нецензурную брань. Кроме того, он спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина?".

Позже Помпео обвинил журналистку во лжи, поскольку она нарушила договоренности об интервью. При этом свои скандальные заявления он не опроверг.

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