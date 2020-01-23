Накануне приезда в Украину Помпео вспомнил о Будапештском меморандуме

Глава Госдепа заявил, что Украина является крупным торговым партнером для США

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Bloomberg TV заявил, что в скором времени планирует посетить Украину, а также пояснил поддержку Киева со стороны Вашингтона.

"Да, я собираюсь поехать туда. У меня была запланирована поездка, но возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Эти проблемы еще не решены и предстоит сделать еще многое, но я посещу Украину в скором времени" – сказал он.

По его словам, США помогают Украине, потому что помнят свои обязательства в соответствии с Будапештским меморандумом. Он отметил, что Украина находится "на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы".

"Это нация, которая отказалась от своего ядерного оружия в конце холодной войны, и Америка взяла на себя обязательства, которые означали, что мы поможем ей в целом ряде вещей, чтобы украинцы могли оставаться суверенной нацией в безопасности", – сказал Помпео.

Госсекретарь США добавил, что Украина также является крупным торговым партнером для США.

"Я думаю, что уровень ресурсов, которые мы выделили на этом направлении, отражает уровень нашей заинтересованности", – сказал Помпео.

Как ранее сообщал Фокус:

Госсекретарь США Майк Помпео отложил на более поздний срок турне, во время которого он собирался посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Планировалось, что государственный секретарь США Майк Помпео прилетит в Украину 3 января, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона.