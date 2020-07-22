В ТКГ согласовали прекращение огня на Донбассе с 27 июля, – ОП

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе , которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. Об этом сообщает Офис президента.

"Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня", – говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердил представитель Российской Федерации в ТКГ Борис Грызлов.

"Нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля", – цитирует Грызлова ТАСС.

Также украинская сторона напомнила участникам переговоров, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе. В дальнейшем планируется разминировать еще 7 участков.