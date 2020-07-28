КИУ подсчитал, что обещали избирателю, но забыли сделать "Слуги народа"

Список опубликован на официальном сайте КИУ.

С точностью до наоборот

По словам главы КИУ Алексея Кошеля, значительную часть обещаний "Слуги народа" попытались реализовать "прямо противоположным способом".

"Так, во время выборов партия обещала обеспечить поддержку украинского языка как государственного, но на практике инициировала законопроект, который менял суть языковой политики. ...Обещала неотвратимость наказания для сотрудников полиции за превышение служебных полномочий. Однако, как показала ситуация в Кагарлыке, соответствующие выводы не были сделаны", – говорит глава КИУ.

ТОП 20 "забытых" обещаний от партии "Слуга народа":

Создадим систему поддержки украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного государственного финансирования. Внедрим неотвратимость наказания для сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий. Обеспечим реальную независимость антикоррупционных органов, неэффективные или скомпрометированные органы – перезапустить. Избавим владельцев медиа возможности влиять на то, что говорят или пишут журналисты. Введем "экономический паспорт украинцев", по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета. Законодательно урегулируем право владения оружием. Проведем децентрализацию власти в соответствии с европейскими нормами: передадим максимум возможных полномочий исполкомам местных советов, превратим государственные администрации на префектуры европейского типа. Избавим СБУ, ГПУ и Нацполицию от несвойственных им функций ущемления бизнеса. Запустим полноценные институты мировых судей и суда присяжных. Проведем национальный экономический аудит страны с привлечением отечественных и международных компаний. Создадим Национальную экономическую стратегию с ключевой целью – достичь высшего среднеевропейского уровня доходов и качества жизни украинцев. Создадим возможность одноразовой легализации капиталов некриминального происхождения по льготной ставке. Введем базовое материальное обеспечение педагогов на уровне трех минимальных зарплат. Проведем демонополизацию ключевых отраслей, сделаем Антимонопольный комитет независимым и эффективным. Введем налог на выведенный капитал, как только для этого возникнут необходимые экономические условия. Демонополизируем области пассажирских и грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. Обновим образовательную и научную инфраструктуру. Разработаем государственные программы системных контактов с украинскими диаспорами. Введем механизм отзыва депутатов, которые потеряли доверие избирателей. Создадим механизм народного вето на только что принятые законы.

Упущенные возможности

Комитет избирателей отмечает, что в отличие от других фракций, "Слуга народа", будучи монобольшинством, имела все возможности для реализации своей предвыборной программы.

"При этом часто наблюдалась ситуация, когда "Слуга народа" сознательно проваливала оппозиционные законопроекты и регистрировала аналогичные инициативы от собственного имени. В частности, как это имело место с несколькими законопроектами по коронавирусу", – подчеркнули в организации.

Сообщается также, что несмотря на "турборежим" при голосованиях, за год "Слуги народа" выполнили свою программа в среднем на 10-15%. "Это катастрофически низкие показатели, учитывая монопольное положение фракции", – отмечают в КИУ.