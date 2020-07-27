Россия не вернется в G7, пока не вернет Украине Крым и Донбасс, – Маас

Германия против возвращения России в состав G7 до тех пор, пока Россия не возвратит Украине оккупированный Крым и часть Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью Rheinische Post.

"Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России", – сказал Маас.

Он напомнил, что причиной исключения России из G8 стала аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины.

"Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери открылись", – сказал Маас.

Он подчеркнул, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу.

Когда журналисты спросили у главы министерства, не списала ли Европа Крым с повестки, Маас ответил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в XXI веке границы в Европе просто так перекраиваются".

"Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым", – добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства Германии также выступил против участия в саммитах G7 представителей государств, которые не входят в "Большую семерку".

Напомним, Дональд Трамп сказал, что собирается предложить Австралии, Индии, Южной Корее и России присоединиться к саммиту G7, который пройдет в США.

Россия определится с участием в саммите G7 в расширенном составе после уточнения деталей этой инициативы, заявил глава комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

После этого с заявлением выступила Великобритания, сообщив, что будет блокировать возвращение России в состав "Большой семерки". При этом РФ может участвовать в следующем саммите в качестве гостя.

А премьер-министр Канады Джастин Трюдо твердо заявил, что не поддерживает возвращение России в G7, предложенное президентом США Дональдом Трампом, поскольку Москва продолжает игнорировать международное право.