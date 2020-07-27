Назначение нового посла США в Украине затянулось из-за коронавируса, – Ельченко

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что утверждение американским Сенатом нового посла в Украине затянулось из-за корректировки графика работы Конгресса в связи с коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Но из-за пандемии график работы Конгресса поломан, они несколько месяцев были на карантине. Иногда они собираются, но у них множество насущных медицинских и экономических вопросов", – отметил посол.

В то же время, Ельченко считает, что назначение отставного генерала Кита Дейтона новым послом США в Украине может произойти еще до президентских выборов в США в ноябре.

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Он заверил, что слышал о Дейтоне лишь положительные отзывы, и "нет никакого сомнения, что она будет утверждена, как только Сенат соберется".

Ельченко отметил, что Украина сейчас нуждается в специальном представителе Госдепа, роль которого в свое время выполнял Курт Волкер, и что новый посол мог бы стать таким человеком.

"Нам нужен такой человек, и после ноябрьских выборов, надеюсь, такой человек будет назначен. Прямо об этом не говорят, но есть такие намеки, что кто-то будет. На определенном этапе были расчеты на то, что таким человеком станет новый посол США в Украине Кит Дейтон, – сказал Ельченко.

Напомним, президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру 71-летнего Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Генерал-лейтенант в отставке Дейтон является директором Европейского центра изучения вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла в Германии. В 2018 году он был назначен советником Министерства обороны Украины. Получил образование в Кембриджском и Гарвардском университетах и Университете Южной Калифорнии. Владеет русским и немецким языками.