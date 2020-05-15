Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру посла США в Украине
2020-05-15 12:23:18
Будущий посол еще в 2018 году был назначен советником Министерства обороны Украины
Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру 71-летнего Кита Дейтона на должность посла в Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.
Ранее пост посла США на Украине занимала Мари Йованович. В 2019 году ее отозвали с должности. Трамп обвинил ее в нелояльности. Йованович была одним из свидетелей по делу об импичменте.
Генерал-лейтенант в отставке Дейтон является директором Европейского центра изучения вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла в Германии. В 2018 году он был назначен советником Министерства обороны Украины.
Ранее Дейтон был координатором по вопросам безопасности США для Израиля и Палестины, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.
Получил образование в Кембриджском и Гарвардском университетах и Университете Южной Калифорнии. Владеет русским и немецким языками.
Как ранее сообщал Фокус:
- Бывший народный депутат Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники в Государственном департаменте США, еще в конце прошлого года сообщил, что новым американским послом в Украине с высокой долей вероятности может стать Кит Дейтон.
- В феврале 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Соединенных Штатах уже определились с кандидатурой нового посла в Украине, и украинскую сторону "устраивает этот кандидат".
- 20 мая 2019 года чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности за три месяца до официального завершения своих полномочий.