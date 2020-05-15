Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру посла США в Украине

Будущий посол еще в 2018 году был назначен советником Министерства обороны Украины

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру 71-летнего Кита Дейтона на должность посла в Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее пост посла США на Украине занимала Мари Йованович. В 2019 году ее отозвали с должности. Трамп обвинил ее в нелояльности. Йованович была одним из свидетелей по делу об импичменте.

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Генерал-лейтенант в отставке Дейтон является директором Европейского центра изучения вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла в Германии. В 2018 году он был назначен советником Министерства обороны Украины.

Ранее Дейтон был координатором по вопросам безопасности США для Израиля и Палестины, директором по вопросам стратегии, планирования и политики штаба армии США, директором операций разведывательного агентства Пентагона, атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.

Получил образование в Кембриджском и Гарвардском университетах и Университете Южной Калифорнии. Владеет русским и немецким языками.

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