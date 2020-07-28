Президент создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию (ВГА) в Северодонецке (Луганская область).

Данный указ №297/2020 от 28 июля опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" в Северодонецке создана ВГА.

В связи с этим командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием ВГА.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

27 июля президент Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск.

Отметим, ранее в Торецке, городе областного подчинения Донецкой области, была создана военно-гражданская администрация. Также в прифронтовом городе Счастье (Новоайдарский район, Луганская обл.) создали военно-гражданскую администрацию.