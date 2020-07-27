Президент создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Согласно тексту указа, ВГА в Лисичанске создана во исполнение закона "О военно-гражданских администрациях", согласно которому полномочия военно-гражданских администраций районов и областей начинаются в день вступления в силу президентских актов об их образовании и прекращаются в день открытия первой сессии новоизбранного соответствующего совета.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию (ВГА) в Лисичанске (Луганская область).

Соответствующий указ №293/2020 от 27 июля опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно тексту указа, ВГА в Лисичанске создана во исполнение закона "О военно-гражданских администрациях", согласно которому полномочия военно-гражданских администраций районов и областей начинаются в день вступления в силу президентских актов об их образовании и прекращаются в день открытия первой сессии новоизбранного соответствующего совета.

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Указом также поручено командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации осуществить все предусмотренные этим законом меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, ранее в Торецке, городе областного подчинения Донецкой области, была создана военно-гражданская администрация. Также в прифронтовом городе Счастье (Новоайдарский район, Луганская обл.) создали военно-гражданскую администрацию.