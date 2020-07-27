Федина призвала украинцев выходить на акции протеста против режима тишины на Донбассе
Нардеп просит выйти на митинг под Офис президента
Народный депутат от "ЕС" София Федина позвала украинцев на акции протеста против введенного на Донбассе "режима тишины".
Об этом она заявила в видеообращении.
Нардеп обратилась к военным, медикам, волонтерам и призвала их сегодня в 19:00 выйти на митинг под Офис президента в Киеве, а также на главные площади в своих городах, и выразить свою позицию.
"Мы расстраивали нашу армию и сегодня мы готовы ее защищать. Вам не запретить нам держать оборону", – заявила она.
Напомним, в полночь вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня. 27 числа Командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что с начала перемирия на Донбассе, сепаратисты совершили два обстрела украинских позиций.