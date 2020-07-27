Федина призвала украинцев выходить на акции протеста против режима тишины на Донбассе

Народный депутат от "ЕС" София Федина позвала украинцев на акции протеста против введенного на Донбассе "режима тишины".

Об этом она заявила в видеообращении.

Нардеп обратилась к военным, медикам, волонтерам и призвала их сегодня в 19:00 выйти на митинг под Офис президента в Киеве, а также на главные площади в своих городах, и выразить свою позицию.

"Мы расстраивали нашу армию и сегодня мы готовы ее защищать. Вам не запретить нам держать оборону", – заявила она.