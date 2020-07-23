Дожить до понедельника. Заработает ли с 27 июля обещанный режим тишины?

На Донбассе вводится полное прекращение огня. В Офисе президента заявляют о прорыве в Минском процессе.

Перемирие начнется 27 июля в 00:01

Заседание Трехсторонней контактной группы, участниками которой являются Украина, Россия и ОБСЕ 22 июля закончилось прорывом: ТКГ сумела договориться о введении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. В Офисе президента отмечают, что достигнутые соглашения – это результат эффективной работы украинской делегации, политических советников и глав МИД стран – участников Нормандского процесса, а также поддержки партнеров Украины в Берлине и Париже.

"Соответствующие мероприятия согласованы на ТКГ Украины и Россией и поддержаны ОБСЕ", – говорится в сообщении Офиса президента. Меры по усилению режима прекращения огня будут применяться "до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса".

Дорога к миру

В Офисе президента подчеркивают: если режим тишины будет соблюдаться не только Украиной, но и другой стороной противостояния, это станет базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей. А значит, будет открыта дорога к выполнению и других пунктов Минских соглашений.

Отдельно – о выборах

В рамках совещания ТКГ отдельно отмечено: полное прекращение огня послужит началом дальнейшего политического урегулирования. Проведение выборов на временно оккупированных территориях возможно только при соблюдении следующих условий:

всеобъемлющая деэскалация;

вывод иностранных военных подразделений и техники, разоружение незаконных вооруженных формирований;

восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей;

выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;

выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

"Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран – участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений", – говорится в сообщении ОП. Способствовать выполнению намеченных мероприятий будет СММ ОБСЕ.

Сивохо говорит о надежде на мир

В начале лета бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, говоря о ситуации на Донбассе, был полон пессимизма: "Мы все дальше от мира". Вечером 22 июля в его Facebook появился радостный комментарий: "Есть радостная новость от Трехсторонней контактной группы: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня.

Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населённых пунктах и тд.

В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа.

Новые договоренности вступят в силу с 27 июля. Надеюсь, они не останутся только на бумаге. Мир нам".

Добавим, что украинская сторона передала списки лиц для взаимного освобождение и ожидает того же от другой стороны.

Текущая ситуация

Июльские новости из зоны проведения ООС были драматичными: регулярные обстрелы, попавшая в засаду группа медиков, пожары на Луганщине. На текущий момент обстановка неспокойная. "За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Они эвакуированы в медучреждение, где получили необходимую врачебную помощь", – сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил 23 июля. Уточняется, что за сутки противник 15 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Удастся ли на этом фоне перейти в режим тишины?

Для справки. В предыдущий раз заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе прошло также в формате видеоконференции 8 июля. Тогда Украина призвала к установлению режима тишины.