Коварное убийство украинского военного медика в зоне ООС имеет признаки военного преступления.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинские дипломаты постараются, чтобы это преступление получило максимальную огласку.

"Буду лично поднимать этот вопрос. Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем всех наших партнеров. Эта ситуация получит огласку", – подчеркнул Кулеба.

Он назвал варварством факт убийства медика в момент эвакуации раненых и погибших.

Кулеба также выразил соболезнования близким погибшего врача.

Как сообщалось, 13 июля на Донбассе во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика. Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Они не успели дойти до тела умершего несколько метров, когда боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик взялся помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

14 июля в утренней сводке штаба ООС сообщалось, что тела украинских защитников до сих пор находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.