После начала перемирия на Донбассе боевики совершили два обстрела украинских позиций, – командующий ООС

По словам Владимира Кравченко, на данный момент ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая.

Командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что с начала перемирия на Донбассе, которое началось в полночь 27 июля, сепаратисты совершили два обстрела украинских позиций. Соответствующее заявление он сделал на брифинге, пишут Украинские новости.

По его словам, один из обстрелов был в первый час перемирия.

"К сожалению, со стороны противника в 0:20-0:45 был обстрел подразделения 36-йб отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет ", – сообщил Кравченко.

Украинская сторона на обстрел не ответила.

"Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личному составу не составлял. И где-то около 9 часов утра при помощи ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины", – сказал Кравченко.

Он заверил, что на данный момент ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая, и добавил, что в случае нарушения режима прекращения огня, ответ украинских подразделений будет мгновенным.

"Как командующий Объединенных сил, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в зоне ООС, заверяю, что в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы жизни наших военнослужащих, ответ Вооруженных сил будет мгновенным и решительным", – заявил Кравченко.

Напомним, в полночь вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.