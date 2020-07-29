Новый прокурор Киева участвовал в ток-шоу об идеальных носах

Новый глава прокуратуры города Киева Олег Кипер участвовал в развлекательном шоу на национальном телеканале. Об этом у себя в Facebook написал блогер Юрий Романенко.

Как оказалось, летом 2015 года Кипер вместе со своей женой снялись в одном из выпусков передачи "Говорит Украина" на телеканале "Украина". В том же году Кипер безуспешно баллотировался в Одесский горсовет.

Шоу называлось "Битва за новый нос", где Кипер появляется в шоу на 20-ой минуте, а на 21-ой в зале уже сидит его жена.

Согласно легенде, озвученной в телепередаче, Олега Кипера привела на шоу его жена Татьяна. И не потому, что ей не нравился нос ее мужа, а как раз напротив - потому, что он уже давно кажется ей более красивым, чем ее собственный нос.

На записи ведущий на русском языке спрашивает у Кипера: "Скажите, что не так с вашим носом?"

"Мой нос очень идеален, как считает моя супруга", - отвечает будущий глава прокуратуры Киева.

Ведущий сразу же поставил Киперу следующий вопрос: "То есть получается, что ваш нос испортил жизнь вашей супруге?"

"Получается, что да", - ответил он.

До недавних пор Кипер работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Но на днях, 27 июля, Генпрокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя. Ним оказался люстрированный, однако позже восстановленный судом бывший замначальника Главного следственного управления Генпрокуратуры времен правления Виктора Януковича. На эту должность Кипера назначал тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка.

Кипер был уволен из прокуратуры после "Революции достоинства" в связи с люстрацией. После этого он формально занимался адвокатской деятельностью, и в последствии подал в ОАСК иск о признании люстрации незаконно и восстановлении его в должности.

Суд этот иск удовлетворил. В частности, в сентябре 2019 года Окружной административный суд города Киева восстановил Кипера в должности старшего прокурора Главного управления надзора в уголовном производстве ГПУ, а также выплатить ему 805 тысяч гривен зарплаты за вынужденный прогул.

В июле 2019 года журналисты-расследователи программы "Схемы" сообщали, что заместитель тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко Сергей Кизь ездит на BMW X5 2010 года, владельцем которой является Олег Кипер.