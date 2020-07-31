Зеленский подписал закон о сокращении "зеленых" тарифов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Закон является первым шагом на пути решения имеющихся проблем на рынке электроэнергии и направлен на обеспечение энергетической стабильности страны", – сообщили в ОП.

Сообщается также, что Зеленский обратился к иннициатору этого законопроекта премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы тот принял "исчерпывающие меры" для решения проблем рынка электроэнергии в Украине. Сообщается, что Зеленский потребовал от Шмигаля "обеспечения справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования энергетической системы".

Закон № 810-ІХ (№3658) предусматривает некоторое сокращение "зеленых" тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников.

При этом в день принятия закона, 21 июля, глава Комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус написал, что закон №3658, об условиях поддержки солнечных и ветровых электростанций, не решит проблему дороговизны "зеленых" тарифов и платежей по ним. В этот день Герус написал: "Учитывая, что наши "зеленые" тарифы на 100% -200% выше, чем в Германии, очевидно, что урезание на 7,5% и 15% – это имитация".

А вот накануне второго чтения, 20 июля, законопроэкт был одобрен Комитетом Геруса. А в выводах комитета Герус говорит, что данный законопроект "является долгожданным и крайне необходимым электроэнергетической отрасли", а закон "будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на конечную цену электроэнергии", "улучшит платежеспособность субъектов рынка" и поможет всем его участникам достигнуть баланса.