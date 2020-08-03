ТОП-10 партий по их шансам войти в Киевсовет, – опрос

Самые большие шансы пройти в Киевсовет на сегодня у партии "Евросолидарность", за которую намерены проголосовать 19,8%.

Об этом стало известно по результам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

На втором месте с похожим показателем – 19,3% – расположилась партия "Слуга народа". Партия действующего городского главы Киева Виталя Кличко "УДАР" с 17,1% рейтинга взяла в этом опросе "бронзу".

"С августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику, рейтинги партий "Европейская солидарность" и "УДАР" – положительную", – сообщается в результатах исследования.

На четвертом и пятом местах расположились ОПЗЖ и Батькивщина. В частности, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 8,0%, а "Батькивщину" – 5,7% опрошенных.

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Кроме того двухпроцентный барьер преодолели: "Партия Шария" – 5,0%, партия "Голос" – 4,6%, партия "Перемога Пальчевского" – 4,5%, партия "Сила и честь" – 3,0%, а также партия "Свобода" – 2,5%.

Как мы уже сообщали, лидером электорального рейтинга в Киеве назван Виталий Кличко – на грядущих выборах за действующего мэра готовы проголосовать 41,7%. На втором месте в ретинге симпатий киевслян – шоумен Сергей Притула с 11,6%, и народная депутатка от "Слуги народа" Ирина Верещук с 9,4% рейтинга.