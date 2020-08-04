Экс-нардеп Жвания рассказал, как Порошенко внедрял иностранных агентов в правительство

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания заявил, что Петр Порошенко организовал сеть иностранных агентов в Украине в обмен на поддержку Демократической партии США на выборах президента в 2014 году.

Видеообращение к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой политик опубликовал у себя на YouTube-канале.

"Эта история тянется с 2014 года, когда Петр Порошенко в обмен на поддержку на выборах подписал договор с дьяволом. Он обязался сделать то, что не делает никто в мире – открыто включить иностранных агентов во власть", – сообщил Жвания.

По информации экс-депутата, главой иностранной резидентуры является бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который руководит гендиректором "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичюсом, главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаилом Саакашвили, и другими должностными лицами.

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"Даже победа Зеленского не смогла избавить госорганы от иностранной агентуры. Михаил Саакашвили снова занимается здесь тем, что он называет реформами, хотя если внимательно изучить его предложения, то все сводится только к одному – подчинить все в Украине иностранным структурам", – отметил Жвания.

По его словам, часть из них уже выполнили свою задачу и отозваны из страны, но некоторые продолжают работать на интересы иностранных спецслужб.

"При этом самое циничное, что Украина вынуждена сама оплачивать подрывную работу иноагентов. Для этого специально созданы должности, на которых ничего не нужно делать, но где платят огромные деньги: наблюдательные советы "Укрзализныци", набсовет "Нафтогаза", "Укрпочты", там везде сидят иностранцы и их люди, а Украины всем им платит огромные деньги", – рассказал бывший соратник Петра Порошенко.

Экс-нардеп добавил, что генпрокурор Ирина Венедиктова по-прежнему никак не реагирует на его признания.

"Почему генпрокурор Венедиктова делает вид, что ничего не происходит, потому что она находится под влиянием иностранных агентов. В Украине у них легально действуют иностранная резидентура. Часть из этих людей все знают – их теперь называют "соросята", они получают плату за продвижение иностранных интересов под видом грантовой помощи", – рассказал Жвания.

Напомним, в феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не чувствует какого-либо влияния со стороны американского миллиардера Джорджа Сороса на Украину, а также уточнил, что не является одним из т.н. "соросят".

До этого, в январе этого года близкий к адвокату президента США Руди Джулиани американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас заявил, что Дональд Трамп пытался уменьшить влияние "людей Сороса" на президента Зеленского.