КИУ: Украинская власть не готова к местным выборам

Украинские органы госвласти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса в связи с тем, что никто не предусмотрел дополнительные расходы из государственного бюджета на закупку масок и других средств защиты.

С таким заявлением выступил глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Согласно оценке экспертов нашей организации, власть не готова ни к жесткому сценарию, ни к мягкому сценарию организации выборов в условиях пандемии", – отметил Кошель.

По его оценкам, для безопасного проведения местных выборов, на закупку средств защиты для членов избирательных комиссий необходима сумма, которая "может измеряться сотнями миллионов гривень".

"Речь идет о достаточно больших цифрах. В Украине около 33 400 участков, на которых будут работать сотни людей: члены комиссий, наблюдатели, представители правоохранительных органов. Каждый из этих участков необходимо обеспечить достаточным количеством дезинфицирующих средств. Речь не о маленьких тюбиках, а о тоннах, литрах дезинфицирующих веществ. Каждого члена комиссии необходимо обеспечить защитными масками, менять их каждые несколько часов. В результате мы получим цифру в миллионы защитных масок", – пояснил докладчик.

Кошель, и пояснил, что первоначально Минздрав должен разработать рекомендации для центризбиркома, ЦИК, в свою очередь, должен провести подсчеты, а Верховная Рада – успеть внести изменения в государственный бюджет.

"Но сейчас, хотя сейчас уже поздно, нужно реагировать и внедрять комплекс действий", – заключил глава КИУ.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не видит оснований для переноса местных выборов.