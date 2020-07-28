Контроль над регионами рождает власть. Как местные выборы изменят баланс сил в Украине

Борьба за власть в регионах началась. Партия "Слуга народа" хочет повторить успех парламентских выборов и получить широкое представительство в органах местного самоуправления. Но у политсилы проблемы в регионах — несмотря на то, что продолжается кастинг кандидатов, в областных центрах они вряд ли смогут противостоять локальным элитам

25 октября 2020 года в Украине должны состояться местные выборы. В этот день по всей территории страны, кроме временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, будут избираться депутаты местных советов, а также мэры. И хотя официально кампания не стартовала — это произойдет 5 сентября, — по факту она давно ведется. В частности, в областных центрах, таких как Днепр, Харьков, Одесса, Львов и Киев.

Например, известно, что в мэры столицы от "Слуги народа" будет баллотироваться нардеп Ирина Верещук. Говорят, ее лично выбрал президент Владимир Зеленский, оставив за бортом четырех других кандидатов — Николая Тищенко, Александра Дубинского, Александра Качуру и Дмитрия Гурина. Кроме того, на Банковой отказались от сотрудничества на выборах с главным санврачом Украины, человеком более чем публичным в условиях пандемии Виктором Ляшко — якобы из-за растущего антирейтинга, связанного с обострением эпидемии COVID-19. Выбор Верещук в партии объясняют тем, что у нее есть опыт мэрства (избиралась городским головой Равы-Русской, десятитысячного городка во Львовской области и поддержка большинства нардепов.

Не сетевой маркетинг

"Несколько месяцев "слуги" говорили о серьезных праймериз в Киеве, но в результате провели какую-то смешную процедуру отбора, во время которой депутаты парламентской фракции при участии президента назвали фамилию победительницы — Верещук", — говорит Фокусу Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины. Он вспоминает праймериз в США, где происходит сложная процедура внутрипартийной демократии, когда или избиратели, или партийцы определяют кандидата, но не члены фракции конгресса. Кроме того, странно выглядит, что за эти месяцы не нашлось ни одного претендента, который бы составил серьезную конкуренцию действующему мэру Киева Виталию Кличко. И это вопрос не столько персоналий, сколько отсутствия системной работы в регионах.

ВИЗИТ В РЕГИОНЫ. Владимир Зеленский зачастил в области

Кошель вспоминает аналитику, подготовленную Комитетом избирателей. В результате анализа отчетов за 2019 год, поданных в Нацагентство по предотвращению коррупции, оказалось, что у "Слуги народа" нет ни одной местной ячейки со статусом юридического лица. Другими словами — ни в Киеве, ни во Львове, ни в Одессе у них не было структуры, у которой был бы зарегистрирован хотя бы счет в банке. "Доходит до смешного: если нужно провести встречу с избирателями, заплатить 200 грн за объявление по радио, то оплату надо проводить через центральную бухгалтерию. Это нереально. То есть ячейки в регионах не работали, а партия "Слуга народа" полностью виртуальная. Поэтому так сложно поверить в электоральное чудо", — говорит эксперт.

Нехватка громких имен

Но это не означает, что не будет попыток кардинально обновить власть на местах. Владимир Зеленский хочет контролировать регионы, в первую очередь — областные центры и города областного значения. Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко говорил уже, что партия планирует выдвигать кандидатов на должности городских голов во всех городах. Более того, политсиле это необходимо. В противном случае невозможность найти поддержку в провинции отразится на рейтингах партии и главы государства.

"Слуге народа" приходится оперативно искать людей, которым поверит избиратель. Но лишь громких имен для победы недостаточно. Эксперты напоминают, что на местных выборах зачастую побеждают не партийные бренды, а местные авторитетные политики: избиратели оценивают способность кандидата решать вопросы своей громады.

Местные выборы — это шанс не только для "Слуги народа" завоевать регионы, но и для оппозиции — вернуть своего избирателя

Например, в Днепре против действующего мэра Бориса Филатова, поддержка которого сейчас на уровне 40%, "Слуга народа" хочет выставить главного врача областной больницы им. Мечникова, депутата облсовета от БПП Сергея Рыженко. Напомним, Филатов стал мэром от партии УКРОП, но из-за ссоры с ее покровителем Игорем Коломойским ушел из политсилы. Накануне президентских выборов он выступал на съезде партии "Европейская солидарность" как гость, а после избрания Зеленского открыто критиковал действия центральной власти. Недавно стал одним из основателей новой политической силы — "Пропозиція", которую возглавили мэры нескольких городов. Кроме того, независимо от решения партии в Днепре обещает баллотироваться нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Но таких громких имен, как Рыженко, на все города даже областного значения вряд ли хватит. Поэтому "слуги" прибегнут к услугам узнаваемых персон. Так, чтобы в Тернополе победить свободовца ­Сергея Надала, партия рассматривает участие в выборах Виктора Гевко, комика, участника проекта "Квартала 95" — "Бойцовский клуб". А конкуренцию строптивому мэру Черкасс Анатолию Бондаренко (он решил ослабить карантин в городе после массовых обращений предпринимателей, за что его раскритиковали и Минздрав, и Зеленский) может составить нардеп и телеведущий Александр Скичко.

Еще один шоумен — фронтмен команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов — может пойти на выборы в Одессе и стать соперником нынешнему городскому голове Геннадию Труханову. Но с поддержкой последнего спорить сложно — опрос группы "Рейтинг", проведенный в конце мая — начале июня, свидетельствует, что действующий мэр набирает почти 49% голосов.

Возможность договориться

Необходимое число известных шоуменов партия власти тоже вряд ли найдет в масштабах всей Украины. Функционерам придется выполнять план Б — договариваться с местными элитами, которые давно и надежно контролируют регионы.

Необходимое число известных шоуменов партия власти вряд ли найдет в масштабах всей Украины — придется договариваться с местными элитами

Кто-то пытается примкнуть к "зеленым" добровольно. Пример — Анатолий Федорук, нынешний городской голова Бучи на Киевщине. Он на должности с 1998 года, планирует оставаться еще минимум пять лет. Поэтому Буча аккурат перед выборами неожиданно "позеленела" — не так давно на территории всего населенного пункта появились борды с надписью: "Буча — зеленый город". Местная жительница Елена Жежера вспоминает: "В 2015-м Федорук говорил: как хорошо, что изменили избирательное законодательство, и мэр может баллотироваться как самовыдвиженец — раньше, мол, его заставляли идти от разных партий. Сейчас же сам пошел к "зеленым", чтобы его взяли. Ему нужна не только должность мэра, но и большинство, чтобы решать земельные вопросы, так как Федорук — скандальный застройщик. Поэтому ему важно заручиться поддержкой власти". Образование большого Бучанского района с центром в Буче, а не в соседнем Ирпене, где голова города — другой застройщик, Владимир Карплюк, доказывает, что себе Федорук уже обеспечил "зеленое будущее".

Другие еще думают, как сотрудничать с властью с выгодой для себя или подыгрывать Зеленскому в обмен на неразглашение неких тайн. В этом смысле интересна ситуация в Харькове. Нынешнему мэру Геннадию Кернесу равных конкурентов пока нет. Но как он использует это преимущество в отношениях с центральной властью, понять сложно. В 2019-м Кернес в одном из интервью говорил, что не исключает возможность сотрудничества со "Слугой народа", а сегодня в Харькове поговаривают, что "слуги" даже список кандидатов в горсовет согласовывали с ним. Может быть, поэтому официально кандидата от пропрезидентской силы не называют. Есть мнение, что им будет бизнесмен из сферы IT Роман Катеринчик, который на последних досрочных выборах в парламент замыкал первую десятку списка партии Анатолия Шария. Рассматривается и кандидатура действующего главы области Алексея Кучера. Также спутать карты Кернесу может экс-глава областной госадминистрации и близкая к ОПЗЖ Юлия Светличная, которая в марте победила на довыборах в парламент, а ее рейтинг довольно высокий.

Шанс для других

Местные выборы — это не только шанс для "Слуги народа" завоевать регионы, а для местных элит — удержать власть, но и вернуть влияние тем политсилам, избиратели которых в 2019-м поверили Зеленскому, а спустя год после выборов разочаровались.

В Киеве, к примеру, мало кто верит, что Ирина Верещук победит Виталия Кличко. Скорее ее расценивают как технического кандидата — на ее месте мог бы оказаться кто-то более рейтинговый, тот же министр культуры Александр Ткаченко, имя которого также фигурировало в списке претендентов. Сама Верещук уверяет, что не обращает внимания на рейтинги, а идет к победе.

При этом эксперты говорят, что возможная причина отказа "зеленых" по-настоящему сражаться за кресло столичного мэра в том, что президент договорился с Виталием Кличко о сотрудничестве в будущем — переговоры якобы вели нардеп Николай Тищенко и его близкий друг и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом говорили еще зимой. Тогда "Слуга народа" и партия мэра УДАР могли бы сформировать большинство в Киевраде для включения турборежима. Но вдруг случилось так, что во время пандемии доверие киевлян к Кличко возросло. По результатам опроса Центра Разумкова, проведенного в июне — июле 2020 года, на очередных выборах городского головы почти 44% респондентов готовы поддержать действующего мэра Киева. Это в четыре раза больше, чем у его потенциальных соперников. Поэтому Кличко чувствует себя уверенно. Может даже объединить силы УДАРа с "Европейской солидарностью". Если за партию Зеленского, согласно соцопросам Центра Разумкова в июне — июле, готовы проголосовать 19% киевлян, то ЕС Порошенко поддерживают 20%, а УДАР Кличко — 11%. Словом, "зеленые" рискуют проиграть битву за Киев.

"На местных выборах зачастую побеждают не партийные бренды, а местные авторитетные политики: избиратели оценивают способность кандидата решать вопросы своей громады"

Мало шансов у "Слуги народа" и на западе Украины. Например, во Львове. Если бы выборы городского головы города проходили сейчас, то лидерами гонки стали бы действующий городской голова Андрей Садовый, нардеп от ЕС Олег Синютка и свободовец Руслан Кошулинский. По данным исследования Socis, Садовый бы набрал 35,7% голосов жителей Львова и выиграл бы. Но пока политик уходит от ответа, будет ли баллотироваться вновь. Если нет, тогда у каждого из двух названных кандидатов есть шансы. Кошулинский более известный — в ­2015-м он занял второе место на выборах мэра Львова, до того был вице-спикером парламента. Что же касается Синютки, то по рейтингам партия ЕС во Львове на первом месте. Главная интрига — кого выдвинет пропрезидентская сила. Еще несколько месяцев назад называли фамилию Ирины Верещук. Но, очевидно, она не проходила во второй тур. Теперь говорят о кандидатуре бывшего председателя облгосадминистрации Маркияна Мальского. Но шансы у него невелики. Как вариант "слуги" неофициально могут поддержать Андрея Садового, который во время прошлогодней избирательной кампании также неофициально поддержал Владимира Зеленского.

В глубинке

Более интригующая ситуация в небольших областных центрах страны. Например, в Сумах. Там партия "Слуга народа" может выдвинуть в мэры нардепа и учительницу младших классов Татьяну Рябуху (в прошлом году победила на ­157-м округе). Местный политтехнолог Виктор Бобыренко уверен: шансов на победу у нее мало. "Слуги" сами не верят в ее победу, а в случае проигрыша будет легче оправдываться, мол, молодо-зелено — город не поверил. Так можно будет объяснить, почему представитель президента проиграл в городе, где Зеленский во втором туре выборов взял под 80%", — говорит эксперт и прогнозирует, что в Сумах победит действующий мэр Александр Лысенко, который пойдет как самовыдвиженец.

Что же касается Рябухи, то она способна провести в городской совет большинство своих депутатов, так что у мэра Лысенко не будет поддержки. Тогда ему придется либо идти на сотрудничество с ними, отдав должности секретаря горсовета и руководителей ключевых комитетов — бюджетного, земельного, транспортного. Либо признать со временем свое поражение, как это произошло несколько лет назад в Глухове. Там победивший Мишель Терещенко не смог выполнять обязанности мэра из-за затянувшейся войны с депутатским корпусом Глухова, большинство которого представляло оппонента Андрея Деркача.

Нельзя исключать и вариант, что среди депутатов от "Слуги народа" окажутся те, кто со временем перестанут поддерживать президента и переметнутся на сторону мэра-оппонента. Хотя бы потому, что качественный отбор кандидатов в столь короткие сроки партия главы государства провести не сможет.