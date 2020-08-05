Панама пообещала штрафовать свои корабли за посещение Крыма

В Министерстве иностранных дел Панамы пообещали контролировать ситуацию с заходом кораблей под панамским флагом в порты аннексированного Россией Крыма. Нарушителей ждут жесткие санкции.

Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

По его словам, сегодня, 5 августа, впервые за последние 8 лет прошли политические консультации с Панамой. С заместителем главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом договорились о нескольких важных решениях.

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В частности, одна договоренность касалась незаконных заходов панамских кораблей в порты оккупированного полуострова.

"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию касательно фактов нарушений заходов в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут жесткие санкции", - заявил Енин.

Кроме того, стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности, в области судостроения, авиаперевозок, гидроэнергетики и тому подобное.

Также было решено усилить сотрудничество Украины и Панамы в рамках международных организаций, в частности ООН.

Отметим, ранее Турция приостановила морскую торговлю с временно оккупированным Россией Крымом и не пускает в свои порты прибывшие с полуострова корабли.