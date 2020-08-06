"Слуга народа" пойдет на местные выборы под новым слоганом

"Слуга народа" считает, что она завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития общин, городских или сельских – будут решаться не в Киеве, а на местах. "Украинцы смогут выбрать на местных выборах реальную власть, которая будет иметь деньги и полномочия сделать жизнь в городах и селах лучше", – считает заместитель председателя фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук

Партия будет призывать людей голосовать не за нее, а "за себя", потому что " Харьков – это ты. Тернополь – это ты. Одесса – это ты. Донбасс – это ты. Львов – это ты.", – сообщила нардеп.

Напомним, в июле председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что СН на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе", под которым в 2019 году Владимир Зеленский стал президентом и провел свое монобольшинство в Верховную Раду. "Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие", – сказал он.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.