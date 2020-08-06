На Донбассе снизилась напряженность, перемирие эффективно, – Зеленский

Эффективность объявленного в конце июля перемирия на Донбассе подтверждается значительным снижением напряженности на линии фронта.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский напомнил, что достижение перемирия является важнейшим пунктом договоренностей Нормандского саммита в Париже, а выполнение этих договоренностей – залог постепенного движения к миру на Донбассе.

"Эффективность перемирия подтверждается уровнем напряженности на линии фронта, который за последние две недели существенно снизился. До перемирия боевики обстреливали позиции украинской армии в среднем 16-18 раз в сутки преимущественно из тяжелого вооружения. И в основном это был прицельный огонь", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что ранее предпринимались неоднократные попытки договориться о прекращении огня, но достичь результата не удавалось.

"Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого, чтобы получить мирное будущее", – подчеркнул Зеленский.

Недавно Зеленский заявил, что уже больше недели на Донбассе нет ни раненых, ни погибших.

В четверг, 6 августа, Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой на Донбассе.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.