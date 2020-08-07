Зеленский объяснил, почему заместителем Ермака назначили чиновника времен Януковича

Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение государственного функционера времен Януковича Олега Татарова на должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака.

Зеленский прояснил ситуацию сегодня, 7авгута, отвечая на вопросы журналистов в Марьинке. В частности, у президента спросили, почему он назначает в ОП представителей "старой" власти. В ответ на что Зеленский сказал следующее:

“Что касается этого человека, я не знаю, что такое старый человек. Я думаю, что он в возрасте примерно, как я, ему за 40, даже, нет 50 лет. Каждый специалист, глава офиса и каждый руководитель, кто возглавляет то или иное звено власти, может подбирать (себе кадры, – ред.). Мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди бежали, которые были во времена Януковича побежали вместе с господином Януковичем. Многие люди остались нормальные, не предали Украину".

"Мне кажется, что не справедливо, всех людей, которые возглавляли то или иное звено во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то из старой власти. Для меня все, кто возглавлял при господине Порошенко, тоже уже старая власть. И там были опытные, и в те года были опытные. Главное, чтобы человек был честным. Мне кажется, чтобы изменить Украину, мне кажется, моральная сторона самое главное. То, чего не хватает многим чиновникам, то, чего не хватает депутатам. Удержаться от соблазна – самая главная черта”, – добавил президент.

Напомним, 5 августа, Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента бывшего сотрудника Министерства внутренних дел времен министра Виталия Захарченко, Олега Татарова. В янвааре 2014-го Татаров комментировал похищение автомайдановца Дмитрия Булатова. После "Революции достоинства" Татаров был люстрирован и с тех пор занимался адвокатской практикой.

Слухи о том, что такое назначение возможно, ходили задолго до этого дня – еще в апреле Инициативная группа пострадавших на Майдане обратилась к Зеленскому с требованием дать ответ о возможном назначении заместителем главы ОП Татарова, называя "человеком, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев".