Стало известно, что Зеленский делал два дня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем он занимался на востоке Украины 6-го и 7-го августа, во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области.

"Что я делал в Донбассе два дня? Много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям. ... Что еще было? Два дня крепких рукопожатий. Два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и ​​обязательные выходы на передовую", – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Зеленский добавил, что за это время он проехал 100 километров по линии разграничения. По словам гаранта: "Донбасс сегодня – это прежде всего о войне".

Как сообщается на сайте Офиса Президента, гарант ездил на линию разграничения, чтобы лично убедиться в круглосуточном соблюдении режима прекращения огня.

"В ночь с 6 на 7 августа Глава государства пребывал вблизи одного из участков на линии фронта и убедился, что в это время суток также действует перемирие", – сообщили в ОП.

По словам министра обороны Укарины Андрея Тарана, эта поездка позволила Зеленскому понять настроение украинских бойцов, которые защищают государство. И сейчас армия, по словам Тарана, верит своему главнокомандующему.

Кроме того, как заявил Таран, Зеленский поддержал моральный дух солдат: "Очень хорошая психологическая атмосфера каждый раз, когда Президент приезжает на позицию".

Кроме того, на сайте ОП указано, что во время своего визита в район проведения Операции объединенных сил, Владимир Зеленский "отдельно посетил прифронтовую Марьинку Донецкой области и пообщался с ее жителями".

Как мы уже сообщали, по состоянию на 8 августа, за прошедшие сутки на Донбассе боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе из автоматического станкового гранатомета.