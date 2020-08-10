Штаб Тихановской предложил Лукашенко переговоры

В штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложили Александру Лукашенко начать переговоры, чтобы не допустить насилия на улицах, сообщает РИА Новости.

Представитель Тихановской Мария Колесникова заявила, что действия белорусских властей во время протестов после окончания подсчетов голосов были неприемлемы.

"Мы говорим о переговорах. Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", – сказала Колесникова.

Сама Тихановская надеется, что в случае новых протестов, насилие не повторится. В обратном случае, по ее словам, это будет на совести власти.

"Если люди опять захотят выйти на мирный протест, насилие не должно повториться. Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью… Это все на их совести, не на нашей", – сказала Тихановская.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка на выборах составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Светлана Тихановская не признает официальных результатов выборов президента, поэтому будет их оспаривать, а также заявляет о готовности к долговременным протестам в стране.