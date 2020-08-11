Не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед каким оказалась я, — Тихановская

Видео под названием “Я уехала к детям” опубликовал Youtube-канал “Страна для жизни”. В ролике Тихановская допускает, что избиратели могут возненавидеть ее из-за отъезда из Беларуси, однако дает понять, что это решение было вынужденным.

“Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я”, — говорит кандидат в президенты Беларуси в видеообращении.

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно сегодня утром.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Президенты РФ и Казахстана тоже поздравили Лукашенко с победой. В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС провести экстренный саммит по ситуации в Беларуси.

“Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжёлое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять.

И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.

Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни”, — говорится в обращении.